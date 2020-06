Tigres hace oficial la salida de Jürgen Damm

MONTERREY.- El Club Tigres ha hecho oficial la baja de Jürgen Damm. A través de un video cuya narración fue hecha por el propio futbolista veracruzano, la noticia que circuló desde hace algunos meses atrás ya ha sido oficializada.

“Hoy después de 5 maravillosos años me toca despedirme de la ciudad, el equipo pero sobre todo, afición que tanto cariño le tengo”, mencionó Damm al inicio del clip.

En el desarrollo del video, el casaca número 25 recordó los buenos momentos vividos con la escuadra auriazul, destacando la obtención del sexto título de la institución a costa de los Rayados del Monterrey. Además aseguró que jamás se olvidará de la fanaticada de Tigres, quien le contribuyó de la misma manera con comentarios de agradecimiento.

“Ganamos la final más importante en la historia de Nuevo león y pusimos a tigres en lo más alto, me siento muy orgulloso y feliz de poder haber sido parte de la época dorada del Club Tigres. No sé si en un futuro vuelva, pero mi corazón, alma y amor será por siempre de Tigres, recuerden no olvidar el 25, que el 25 nunca los olvidará, hasta pronto”, añadió.

Jürgen llegó a Tigres en el torneo Apertura 2015 y junto a André-Pierre Gignac y Javier Aquino cimentaron la primera piedra del dominio que el conjunto regio desplegó a lo largo de los últimos cinco años en donde lograron conseguir cuatro títulos de Liga y tres más de Campeón de Campeones.

