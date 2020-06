Tigres libra demanda ante la FIFA

MONTERREY.- Tigres volvió a los juzgados de la FIFA, pero a diferencia de lo sucedido contra Belgrano, ésta vez los regios vieron la buena y el máximo organismo del futbol mundial rechazó la acusación que había en su contra.

De acuerdo con Súper Deportivo, el club Ittihad Kalba de Emiratos Árabes Unidos demandó a Tigres por supuestas irregularidades en el préstamo del futbolista brasileño Alan Santos, cuya carta aun pertenece al equipo mexicano pero que no pudo ver acción con los asiáticos durante el último semestre.

No obstante, de acuerdo con la FIFA, el Ittihad Kalba no echó mano del jugador sudamericano porque al mismo tiempo contrató a otro futbolista extranjero que ocasionó una acumulación de hombres no nacidos en aquel país.

La demanda era por un millón de dólares, pero al ser esta rechazada por la FIFA, los Felinos se libraron de efectuar dicha cantidad de dinero. Aunque lo que sí desembolsarán será un pago de 150 mil dólares correspondientes a gastos generados en la operación.

Tigres no ha utilizado a Santos, quien ha sido prestado a equipos como Veracruz, Botafogo, Kalba y actualmente al Chapecoense.

Cargando...