Título habría ‘mareado’ a jugadores de Rayados

MONTERREY, México.- Si vemos la tabla general del Clausura 2020 nos toparemos que Rayados es el sotanero de la Liga MX, cosa rara, pues apenas en diciembre tocaron el cielo, consagrándose campeones del Apertura 2019 en pleno Estadio Azteca.

Para muchos no existe explicación, pero el columnista, San Cadilla de Cancha El Norte, compartió este viernes una charla que tuvo con un integrante del equipo, quien reveló ciertas cosas. Empezando por el tema de Rodolfo Pizarro y terminando con el caso de algunos jugadores con su mente en otro lado, como es el caso de Carlos Rodríguez.

«La verdad es que hay distractores. Varios jugadores importantes no tienen la cabeza en Rayados. Rodolfo (Pizarro) es uno, pero hay otros que tras el campeonato les metieron en la cabeza que deberían estar ya en Europa. Mareó el título a algunos».

«Charly Rodríguez es muy maduro. Es un gran chico, profesional y futuro crack, pero trae la cabeza en Europa. Es que nuestros mismos representantes, conocidos y ambiente donde nos movemos puede marear. A él no lo bajan de que ya no está para el futbol mexicano, y es un chavo, puede afectar, y eso hace que nos desconcentremos. Él no tiene la culpa. Es el ambiente”, son algunos de los fragmentos rescatados de la columna.

Por otro lado, la fuente reveló que algunos otros jugadores estarían derrochando ego por ese campeonato conseguido ante las Águilas del América.

“Varios jugadores traen la cabeza en otro lado, obvio no los que acaban de llegar como Janssen, Aké Loba, Krane, entre otros… algunos sí están con el plumaje extendido porque fuimos campeones. Y otros con la preocupación de si los van a renovar. Los pies no están sobre la tierra. Eso es parte de lo que pasa», sentenció el informante.

Han transcurrido cuatro jornadas del Clausura 2020 y los Rayados apenas han cosechado 2 puntos. Su posición es la número 18, es decir, el fondo de la general y su funcionamiento sigue sin dar crédito de lo que hace algunos meses se mostró a nivel nacional e internacional, cuando jugaron el Monterrey disputó de manera más que decorosa el Mundial de Clubes.

