‘Todo es posible’: En Tigres no descartan bajas

Tigres continúa con su preparación rumbo al inicio del Clausura 2020 y este lunes, en conferencia de prensa, su técnico, Ricardo Ferretti concedió algunas declaraciones.

Un tema de relevancia en el cuadro auriazul es la posibilidad de ‘darle alas’ a ciertos jugadores, en especial a Enner Valencia y Carlos Salcedo, futbolistas que durante las últimas semanas han desatado los rumores de supuestas salidas.

Ante esto, el ‘Tuca’ señaló que ‘todo es posible’, pero no sólo en cuanto a bajas se trata, sino también a altas, aspecto que ya cumplieron con las incorporaciones de Nicolás López y Jordan Sierra.

“Hasta el 31 de enero todo es posible, puede llegar un equipo y decir: ‘quiero a fulano de tal’, si es interesante para el club se hará la transferencia, lo mismo del otro lado», determinó el brasileño.

En otros temas inclinados a lo deportivo, Ferretti se mostró ecuánime ante la palabra ‘favoritos’ y además, rechazó pensar en una competencia directa con Rayados, pues el rival de Tigres, son ellos propios.

“No me pesa nada qué consideren a Tigres favorito. Muchas veces he tenido que ir allá adentro y bajarles los sumos a los jugadores por lo que ustedes comentan, también les he levantado la moral por lo que dicen”

“Nosotros no hacemos las cosas por el equipo Monterrey, hacemos las cosas pensando en nosotros. La rivalidad que hay en la cuidad por los dos equipos nunca va dejar de existir, siempre digo, que Dios te bendiga y a nosotros no nos desampare”, terminó.

Los Felinos comenzarán su camino en el Clausura 2020 el próximo sábado 11 de enero, cuando el Atlético de San Luis de Alfonso Sosa visite el Estadio Universitario.

⚽️ Tiempo de futbol en La Cueva, de Zuazua, pensando ya en nuestro debut en el Clausura 2020. ¡Dale Tigres! 💪🏻 pic.twitter.com/GCxw6Q8x8h — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) January 6, 2020