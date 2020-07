‘Toluca no me tenía en planes’: Felipe Pardo

PACHUCA.- Felipe Pardo es nuevo jugador del Club Pachuca. Anoche, las redes sociales de los Tuzos confirmaron la noticia, misma que se alargó por varios días y que incluso pendió de un hilo, pues el propio futbolista había adelantado anteriormente que su fichaje con los blanquiazules se había caído.

Una vez hecha la transacción, Pardo acudió a sus cuentas de Twitter e Instagram para despedirse de la fanaticada choricera, pero también dejó entre líneas un claro mensaje al Cuerpo Técnico de José Manuel de la Torre, quien aseguró “no tenerlo en planes”.

“Hoy mi vida toma otro rumbo, lamentablemente el cuerpo técnico no me tenía en sus planes para este torneo. No es un adiós si no un hasta luego, le agradezco a todos los hinchas que me apoyaron y los que me siguen apoyando, me voy feliz de haber podido compartir con compañeros, utileros y médicos que fueron personas maravillosas. Dios los Bendiga”, redacto ‘Pipe’.

Pardo alcanzó a jugar 35 partidos con el Toluca, anotando un total de siete goles entre el Clausura y Apertura 2019 y los 10 partidos del cancelado Clausura 2020.

