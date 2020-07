Toluca rescindió contrato de Fernando Tobio; ¿se viene demanda?

TOLUCA.- Mal y de malas en el Infierno. En las últimas horas se reportó que el defensor Fernando Tobio fue rescindido de su contrato con los Diablos Rojos, quien hace algunas semanas lo pusieron a entrenar a pesar de haber dado positivo a la prueba del COVID-19.

Este momento fue hecho público por Tobio, quien se quejó de no haber sido puesto en aislamiento. La noticia llegó a todos los medios de comunicación y luego, Toluca decidió cortar lazos con el futbolista.

No obstante, de acuerdo con Superdeportivo AM, el zaguero argentino no piensa quedarse con los brazos cruzados y estaría analizando demandar a los Diablos ante la Federación Mexicana de Futbol, exigiendo que le sea abonado un pago correspondiente a 1 millón 200 mil dólares. En caso de recibir una respuesta negativa, Tobio podría actuar ante la FIFA.

El futbolista reclama dos cosas, la primera, el daño a su imagen y la segunda, el nulo cuidado de la integridad física de los jugadores y demás empleados de la institución.

