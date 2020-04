Tottenham tendría su mirada puesta en Raúl Jiménez

INGLATERRA.- El buen paso de Raúl Jiménez en la Premier League no es casualidad. Sus goles y sus destacadas actuaciones han sido pieza clave para que el Wolverhampton sea uno de los equipos más constantes de los últimos dos años en el futbol inglés.

Es por eso que varios clubes de suma importancia le han puesto los ojos de encima al mexicano. Primero fue el Manchester United y ahora, de acuerdo a algunas versiones, el Tottenham es quien podría pujar por el nacido en Tepeji del Rio.

Quit is never an option for us/ Rendirse nunca es opción para nosotros, otro gol con dedicatoria especial @danielabassom #BabyAJ 🤰👼🏼⚽️🔶🐺 pic.twitter.com/a5WxwypyGt

— Raúl Jiménez (@Raul_Jimenez9) March 2, 2020