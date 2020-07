Tras fallo desfavorable de la FIFA, Rayados acudirá al TAS

MONTERREY.- La novela entre Rayados, Rodolfo Pizarro y el Inter de Miami está lejos de terminarse. Si bien es cierto, recientemente la FIFA notificó que el equipo estadounidense fichó al futbolista mexicano de manera legal, en la Sultana del Norte no comparten pensamiento y ya preparan todo para contraatacar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

En entrevista con ESPN, el presidente de Rayados, Duilio Davino, confirmó lo anterior, aclarando que el departamento legal del club ha tomado la decisión de ir a las últimas instancias.

“Hay muchas variables y muchas situaciones en las cuales Monterrey no estaba de acuerdo en una de ellas, y por eso fue que el área legal decidió lo que decidió. Hoy en la tarde tendremos una reunión con nuestra gente legal interna para ver cuál será el seguimiento a eso. (Apelar ante el TAS) Sí, es probable de que se pueda llegar hasta la última instancia”, declaró el dirigente.

Davino fue muy claro al señalar que el Inter de Miami, por conducto de David Beckham, habló con Rodolfo Pizarro cuando el jugador todavía tenía contrato vigente con Rayados, en algo que va contra las reglas de la FIFA.

“Va sobre todo por las formas, uno se tiene que dar también a respetar. FIFA es muy claro, que no puedes hablar con jugadores que tengan contrato en algún equipo siendo club. Entonces hubo situaciones en las cuales Monterrey no estuvo de acuerdo, no es tanto un tema económico sino que es más un tema de formas”, puntualizó.

Cargando...