‘Trataremos de reivindicarnos, vamos a partírnosla’: Celso Ortiz

MONTERREY.- Se viene un torneo Guard1anes 2020 de absoluta revancha para Rayados y sus jugadores. En conferencia de prensa, Celso Ortiz confirmó lo anterior y todo será con la intención para pagarle de la mejor manera a su incondicional afición albiazul que quedó dolida en el primer semestre del año.

“Me siento confiado y también el equipo porque tendremos esa preparación que nos faltó la temporada pasada no era excusa, pero ahora me siento confiado por tener esa base muy importante”, señaló el mediocentro.

“Ellos (los aficionados) están muy orgullosos y nosotros de ellos, siempre estuvieron apoyándonos, las críticas siempre son bien recibidas y trataremos de reivindicarnos para poner a Monterrey donde debe de estar. Vamos a partirnos la madre para que Monterrey siempre esté arriba”, añadió.

En cuanto a temas individuales, Ortiz se dijo contento de permanecer en Rayados, pues aunque hubo ofertas por él, su contrato sigue vigente y tratará de ganarse la renovación.

“Es temprano para pensar en renovación, me queda un año aún de contrato, sí hubo ofertas pero estoy tranquilo pensando en el inicio de torneo, tratando de sumar para el equipo. Siempre he dicho que me siento muy feliz aquí, mi familia también, sería muy difícil que salga a no ser que la dirigencia o el cuerpo técnico no quiera contar conmigo pero trataría de quedarme aquí lo que se pueda. Hasta ahorita solo pienso en el Monterrey y nada más”, declaró el guaraní.

«Queremos tener a Monterrey en lo más alto para que la gente esté orgullosa de nosotros.», Celso Ortiz

Por último, el seleccionado nacional habló del documental que Rayados estrenará el próximo domingo, factor que lo mantiene ansioso y emocionado.

“Estamos muy orgullosos y felices de pertenecer al Monterrey y pasar un cumpleaños más con el equipo, no tiene explicación, estamos expectantes. Estoy esperando a que llegue el domingo para ver esa película”, finalizó.

Celso Ortiz tendrá una dura competencia en el medio campo, pues aunado al internacional Matías Kranevitter, los jóvenes Carlos Rodríguez, Jonathan González y el talentoso Arturo González son futbolistas que pelearán con todo para quedarse con un puesto titular.

