‘Tuca’ Ferretti aclaró los rumores referentes a la supuesta salida de Eduardo Vargas

TIJUANA.- Después de empatar a cero goles en el Mictlán ante los Xolos de Tijuana, el entrenador del equipo visitante, Ricardo Ferretti, concedió en rueda de prensa virtual y habló de un tema que mantiene preocupada a su afición, la posible baja del delantero chileno Eduardo Vargas.

En Brasil manifiestan que el técnico del Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli, ya quiere al ‘Turboman’, tan es así que estaría dispuesto a mandar a Tigres a Rómulo Otero. Referente a esto, Ferretti, de manera contundente confirmó que son simplemente rumores.

“Esto son rumores, no hay nada efectivo ahorita, no hay una propuesta, no hay nada, se mencionan muchas cosas, pero si llegara algo que es bueno para el jugador y es bueno para la institución y tenemos un suplente, entonces no debo de preocuparme. La preocupación sería si sale el jugador y yo no tuviera alguien para poder suplir y el nivel del equipo recaiga”, mencionó el entrenador auriazul.

Respecto al partido que dejó un sabor amargo en el aficionado de Tigres, Ferretti aseveró que su equipo supo controlar el juego, más no fue lo suficientemente redondo para haberse podido llevarlos tres puntos.

“Siento que mi equipo está en un buen nivel, el equipo está bien preparado y con una gran motivación. En el partido de hoy siento que hubo buenas oportunidades de los dos equipos y en el segundo tiempo logramos controlar mucho más la pelota y al final logramos controlar el partido”, aseguró.

De 9 puntos posibles, Tigres ha cosechado 5, pero los dos últimos empates ante Pachuca y Tijuana no fueron bien recibidos por el aficionado norteño, quien hizo saber su descontento en redes sociales.

