Tuca no convocó a Salcedo por decisión propia.

A pesar de ni siquiera ser convocado para el partido de hoy, Carlos Salcedo fue blanco de insultos en redes sociales luego de su transmisión en vivo en Instagram y declarar que desconocía el porqué no fue convocado al partido de hoy.

Ricardo Ferretti señaló que fue por decisión propia y que los problemas que tiene en redes sociales son absolutamente de él.

«Primero no tengo que darles satisfacciones ni las voy a dar, son decisiones que las tomo yo. Y si el en un momento dado, como dije entre semana, el problema que tenga un jugador con su Instagram o Twitter es problema del jugador no es mío, hasta ahí me quedo.” Comentó.

“Estas cosas de comunicación es problema exclusivo de ellos, no tengo nada que ver. Hay una persona que siempre doy explicación de mis decisiones, se llama Miguel Ángel Garza Martínez» agregó el estratega felino.

Cabe recordar que “El Titán” tiene ofertas en el fútbol mexicano y también en el viejo continente, así que podría estar viviendo sus últimas horas como felino.