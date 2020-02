‘Turco’ Mohamed encontró el origen de la problemática de Rayados

MONTERREY, México.- Rayados no ha arrancado el año 2020 como se esperaba. El equipo no ha ganado, es sotanero de la general y las probabilidad de clasificar a la Liguilla se han reducido.

Para su técnico, Antonio Mohamed, el problema estaría radicando en temas psicológicos y no físicos, aunque detalló lo difícil que fue encarar la pasada Liguilla y el más reciente Mundial de Clubes.

“Físico no es, pero sí, no tenemos la misma chispa de otro momento. El equipo erra muchos pases, también hay un tema psicológico, lo máximo es ser campeón y jugar el Mundial y pasó todo en una semana; después, a los 15 días, estábamos jugando todavía, llevamos al nuevo partido, tres de Copa y seis de Liga, jugamos el primero el día 18, serían 11 en 30 días, tuvimos que rotar, viajando, llegando altas horas, el calendario nos obligó y no pudimos encontrar el ritmo», manifestó el sudamericano.

Otra situación que está influyendo es, según Mohamed, la pérdida de los objetivos, los cuales se nublaron con el más reciente título conseguido.

“Después nos ha costado visualizar los objetivos, ya es tiempo que mañana volvamos a ganar, no hay otra y después no hay respuesta del por qué no estamos como antes. No es normal, cuando se sale campeón se para y se lleva un proceso, acá no, se empezó uno nuevo, con equipos descansados, hay que volver a ser el equipo de diciembre, estamos enfocados para lograr eso”, terminó.

El día de mañana, Rayados recibirá a los Bravos de Juárez en el Estadio BBVA.

