Valentín Elizando habría sido traicionado por su propio primo

MÉXICO.- A casi 14 años de su partida, el cantante Valentín Elizalde sigue siendo nota y sus canciones muy escuchadas. Sus éxitos musicales lo llevaron a ser conocido no solo a nivel nacional, sino internacional; su fama fue poderosa, pero aquella madrugada del 25 de noviembre del 2006 una noticia trágica se apoderó de las portadas de los periódicos mexicanos, Valentín era asesinado por un grupo armado justo después de salir de un palenque en Reynosa, Tamaulipas.

En el incidente también fallecieron su representante, Mario Mendoza y su chofer, Reynaldo Ballesteros. Solamente una persona sobrevivió, fue el primo del cantante, Tano Elizalde.

Lo interesante viene a raíz de la reciente entrevista que ‘Ventaneando’ le hizo a la exesposa del apodado ‘Tano’, Marisol Castro, quien dio indicios de una posible traición por parte del mencionado, quien curiosamente fue el único sobreviviente, como se dijo anteriormente.

«Este día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso, no quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir, él refería que Mario (representante de Valentín) había agarrado esa fecha, que él no sabía por qué había agarrado esa fecha. Ahora que pasa el tiempo, pues por los hermanos de Vale me vengo a enterar que fue él (Tano) el que agarro esa fecha», narró Castro.

De acuerdo con Castro, la presentación en Reynosa originalmente debió de haberse hecho en Tijuana, pero Tano pidió cancelar aquel espectáculo en Baja California Norte para asistir al de Tamaulipas, en donde todo se tornaría trágico.

«Vale no quería ir, la mamá de Valentín dijo que no quería ir a Reynosa, pero terminó acudiendo porque ya tenía el compromiso”, contó.

Entrados en el tema de las revelaciones, Castro continúo enlistando ciertos comportamientos no recurrentes en Tano, siendo de mayor sorpresa, una relación sentimental del susodicho con la esposa legítima de Valentín, Gabriela Sabag.

«Cuando él (Tano) se va a Hermosillo a buscarla (a Gabriela Sabag), él ya se ausenta más de la casa, ya casi no va y se quedaba en la casa de ella. Cuando yo supe todo esto, ya no quise estar casada, yo pedí el divorcio, yo puse la demanda», señaló.

¿Valentín Elizalde traicionado por su primo Tano Elizalde? Parte 1: pic.twitter.com/pgibAK8Bma — Valentín Elizalde (@ElGalIodeOro) May 6, 2020

Por último, Castro arremetió en contra de su expareja, Tano, a quien tachó de ser una persona mentirosa y envidiosa.

«Las mentiras tienen caducidad y es muy fácil darse cuenta de lo que está sucediendo; si te quieres vestir como Valentín, quieres a la esposa de Valentín, eres cantante y estás haciendo la bioserie y quieres ser el actor principal, ¿qué está pasando?, ¿era amor o era envidia?», finalizó.

