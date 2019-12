‘Ven al América’; La petición de Giovani a Jonathan Dos Santos

La Nochebuena americanista organizada en la CDMX, previo al partido de ida de la Gran Final del futbol mexicano contó con la presencia de Jonathan Dos Santos, hermano de Giovani, quien seguramente lo invitó en esta velada institucional.

En entrevista para ESPN, ‘Jona’, confesó que en reiteradas ocasiones, su hermano le ha solicitado que puje por su llegada al América, club que hasta no hace mucho tiempo había organizado todo para que fuera refuerzo, sin embargo, el mediocampista frenó las negociaciones y decidió continuar su carrera en el futbol de los Estados Unidos.

«Giovani me habla maravillas del América, obviamente me dice ‘vente conmingo, vente’, pero él ya sabe que tengo contrato con el Galaxy, estoy feliz allá, como he dicho si fuera por mí, me retiraría en el Galaxy, la gente me quiere muchísimo, estoy feliz con la ciudad y Gio está feliz acá«, dijo el hermano menor.

El venir de una familia americanista le crea a Jonathan ese deseo de volver a ver campeón a las Águilas, ilusión que expresó en la charla con el medio de comunicación.

“El deseo de Navidad de la familia es obviamente que gane el América, que queden campeones, es lo más cercano que queremos. Deseo eso, lo tengo en mi corazón, saben que el América es el equipo de mis sueños, a parte ahora está mi hermano y lo voy a apoyar el domingo”, terminó.