Vincent Janssen le pidió la Copa a Santa Claus

Con la Gran Final de la Liga MX entre América y Monterrey a la vuelta de la esquina, varios jugadores han concebido ciertas declaraciones al respecto de lo que será este encuentro a presentarse en el Estadio Azteca.

Uno de esos elementos fue Vincent Janssen, delantero de los Rayados que dejó en claro su deseo de Navidad a Santa Claus, el cual espera conseguir con el significado especial que significaría su primer título de Liga en su carrera como profesional.

“Sí, claro, (a Santa) le pedí la copa, el ser campeón. Nunca tuve la experiencia de jugar una final de liga, así que no lo sé muy bien, pero es muy importante para nosotros ganarla por qué ha pasado ya algún tiempo desde la última vez”, comentó en entrevista para Fox Sports.

¡EL REGALO QUE LE PIDIÓ VINCENT JANSSEN A SANTA CLAUS! 🎁🎅🏼#FSRadioMX ¿Se le cumplirá su regalo soñado? La entrevista EXCLUSIVA de @sergiotrevino9 al neerlandés pic.twitter.com/N7zKs4aHTK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) December 27, 2019

‘El Toro’ habló de lo que significa jugar en el ‘Coloso de Santa Úrsula’, teniendo en cuenta la altura de la CDMX que le suele llegar a pesar a los jugadores extranjeros y muy especialmente al Monterrey, quien suele batallar en sus visitas.

“Ya tuve una experiencia en el Azteca contra Cruz Azul y me sentí muy bien, no noté mucha diferencia en mí, y creo que si estás en una Final, no piensas en eso (la altura)» terminó.

La Pandilla viajará a la capital del país con una mínima ventaja gracias al 2-1 conseguido en el partido de ida disputado el pasado jueves en el Estadio BBVA.