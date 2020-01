Virus de la influenza ausentó a Carlos Salcedo de la pretemporada felina

Tras no haber sido convocado al duelo de preparación que los universitarios encararon esta mañana frente al Club Santos Laguna, los rumores acerca del futuro de Carlos Salcedo no se hicieron esperar, sin embargo, de acuerdo al interior de los siete veces campeones del futbol mexicano, el defensor tapatío no ha entrenado debido a un problema de salud.

Según departamento de prensa felino, la razón de la no inclusión de Salcedo al partido de hoy se debió al virus de la influenza que azota al seleccionado mexicano, el cual lo mantuvo alejado de las prácticas desde hace algunos días.

Carlos Salcedo no fue contemplado por una enfermedad, al parecer virus, esto de acuerdo al departamento de prensa del club felino — ROBERTO FLORES (@betofloresRG690) January 4, 2020

Otra de las versiones que se maneja al respecto es del periodista, Salvador Pérez, quien escribió que Salcedo fue dado de alta este día, por lo que a partir de la siguiente semana no tendrá problema en entrenar al parejo.

Y en cuanto a la continuidad del exChiva con los del ‘Tuca’ Ferretti, el periodista, Omar Zerón, reveló que el jugador tapatío tiene ofertas en Francia y en el mismo futbol mexicano, siendo el Querétaro uno de los más interesados en llevarlo a sus filas.

Algo me dice que la salida de Carlos Salcedo de Tigres está hecha.



Hay Oferta en Fútbol francés, aunque también en México el equipo de Querétaro está pujando fuerte para llevárselo.



Esperemos que seguramente habrá novedades, hoy no se le vio en el amistoso vs Santos — Omar Zeron (@omarzeron) January 4, 2020

Carlos Salcedo llegó a Tigres en el Clausura 2019 y ya consiguió en título de Liga en ese mismo torneo, sin embargo, sus participaciones en el terreno de juego y su manera de dirigirse en redes sociales no caen en el gusto de la afición, quien lo recibió con bombo y platillo a su llegada.