WWE y King of Figthers harán histórico crossover

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con la propia página oficial de King of Fighters, la WWE entrará a su universo y juntos realizarán un crossover histórico en el mundo de los videojuegos.

El próximo 14 de mayo, KOF tendrá una actualización en la cual la novedad principal será la inclusión de las más reconocidas superestrellas de WWE. De hecho, la imagen promocional ya dio un adelanto de ello y confirmó que The Undertaker, The Rock, John Cena y Seth Rollins estarán en dicho videojuego.

The Superstar showdown is upon us! Announcing our next collaboration, KOF ALLSTAR x WWE! Get the latest here: https://t.co/7KnTD71r7o #kofallstar #kof #kingoffighters #wwe #superstars #doyousmell pic.twitter.com/h9N6LWwkiw

— The King of Fighters ALLSTAR (@playkofallstar) May 6, 2020