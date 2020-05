Zague reveló porqué no se pudo retirar con el América

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Pese a ser un auténtico icono del americanismo por ser el máximo goleador en la historia del América con 192 anotaciones entre juegos amistosos y oficiales, Luis Roberto Alves Zague no tuvo la oportunidad de retirarse con los de Coapa.

En entrevista para el portal Bola VIP, el actual comentarista de Azteca Deportes reconoció que le hubiera gustado acabar su carrera con los »azulcremas».

«Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad, pero así pasa en el futbol y uno tiene que entender, el mundo sigue girando y sigue la vida»

‘’Zaguinho’’ cree que por culpa de los directivos no se pudo retirar con los capitalinos, ya que lo obligaron de alguna manera a salir del equipo.

«Casi por obligación por parte de los directivos, me obligaron a irme del América y es algo que me duele hasta hoy. Yo me hubiera querido retirar en el América y no me dieron esa oportunidad»

