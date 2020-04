Zapatos Manríquez en riesgo de desaparecer

MÉXICO.- Muchas empresas mexicanas han resentido duramente el impacto económico que la crisis sanitaria del COVID-19 ha traído consigo. Una de ellas es Manríquez, esta marca de zapatos cuya presencia en los llanos e inclusive en las canchas profesionales de México es ya toda una tradición.

De acuerdo con información del diario Universal, Manríquez se ha visto afectada severamente por la suspensión de prácticamente todo tipo de actividad futbolística y si las reanudaciones se toman meses, la bancarrota podría alcanzarlos.

“Estamos preocupados porque, si el futbol no reinicia, nuestro panorama no es alentador. Sí existe un riesgo de quiebra, porque no sabemos cuándo volveremos a vender. Es un estado crítico que nos puede pegar bastante”, dijo Eric Manríquez, director de marketing y comercialización de la empresa.

Manríquez es una empresa que no vende artículos en línea, es decir, todas sus ventas dependen de la adquisición de sus productos desde establecimientos y vendedores al mayoreo. La escases de ingresos ha pegado, pero al momento, sus casi 60 empleados no han sido despedidos, pero sí mandados a casa o recortados de sus sueldos.

“Las primeras tres semanas fuimos mandando a empleados de vacaciones con sueldo. Pero desde la cuarta semana ya tuvimos que recortar una parte de su pago. No queremos despedir a nadie porque tenemos responsabilidad social, pero tampoco sabemos si nosotros como empresarios recibiremos apoyo del gobierno”, dijo el director.

Manríquez se fundó en La Piedad, Michoacán en el año de 1969 por Nicolás Manríquez, quien lanzó al mercado el primer par de zapatos de futbol. Hasta el día de hoy es común verlo hasta en futbolistas y árbitros profesionales de Liga MX.

